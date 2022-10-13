В Сулейман-Стальском районе открылось новое здание для районного отдела МВД

В праздничной церемонии открытия приняли участие руководитель Дагестана Сергей Меликов, лидер Главного управления МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин и министр внутренних дел по Дагестану генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов, информирует телеграм-канал Администрации Главы РД.

71 кабинет, спортивный корпус, встроенные боксы для кинологической службы, камера содержания для нарушителей, служебный гараж, помещения для оказания государственных услуг в области миграции и ГИБДД, стрелковый тир для стрельбы на 25 метров — всё это подготовлено для комфортной работы сотрудников.