ЗАМАНА - В Сулейман-Стальском районе открылось новое здание для районного отдела МВД

В Сулейман-Стальском районе открылось новое здание для районного отдела МВД

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13 октября, 2022. Четверг 14:51
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В Сулейман-Стальском районе открылось новое здание для районного отдела МВД

В праздничной церемонии открытия приняли участие руководитель Дагестана Сергей Меликов, лидер Главного управления МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин и министр внутренних дел по Дагестану генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов, информирует телеграм-канал Администрации Главы РД.

В Сулейман-Стальском районе открылось новое здание для районного отдела МВД

71 кабинет, спортивный корпус, встроенные боксы для кинологической службы, камера содержания для нарушителей, служебный гараж, помещения для оказания государственных услуг в области миграции и ГИБДД, стрелковый тир для стрельбы на 25 метров — всё это подготовлено для комфортной работы сотрудников.

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