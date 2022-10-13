Около 150 учителей из Буйнакска получили награды за труд и преданность профессии

Мероприятие, приуроченное ко Дню учителя, прошло в Буйнакске. Около 150 учителям города вручили награды за труд и преданность профессии.

Председатель Комитета Народного Собрания региона по образованию и науке Елена Павлюченко вручила отличившимся учителям благодарственные письма и памятные именные часы от Председателя Народного Собрания Дагестана Заура Аскендерова и награды от Минпросвещения страны.

«Сегодня на наших глазах меняется Россия, меняется школа. Жизнь современного педагога не менее динамична, чем жизнь общества.

Профессия учителя требует от человека не только больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества. И радует то, что, несмотря на сложности и трудности, находятся люди, которые выбирают для себя в этой жизни труд педагога», – высказалась Павлюченко.