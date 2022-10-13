В Хасавюрте прошла памятная акция к 79-летию Битвы за Кавказ

Автор Дарья |||

Во вторник, 11 октября, на Холме боевой Славы в Хасавюрте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. Акция была приурочена к 79-летней годовщине Битвы за Кавказ, информирует пресс-служба Минмолодёжи республики.