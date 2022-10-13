ЗАМАНА - В Хасавюрте прошла памятная акция к 79-летию Битвы за Кавказ

В Хасавюрте прошла памятная акция к 79-летию Битвы за Кавказ

Автор
13 октября, 2022. Четверг 10:44
|||
В Хасавюрте прошла памятная акция к 79-летию Битвы за Кавказ

Во вторник, 11 октября, на Холме боевой Славы в Хасавюрте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. Акция была приурочена к 79-летней годовщине Битвы за Кавказ, информирует пресс-служба Минмолодёжи республики.

В Хасавюрте прошла памятная акция к 79-летию Битвы за Кавказ

В мероприятии поучаствовали сотрудники администрации города, ветеранских организаций, депутаты городского Собрания, активисты поискового отряда «Кавказ», юнармейцы и студенты. Нужно заметить, что к акции присоединился ветеран Великой Отечественной войны Александр Макуха. Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.

В рамках акции глава отряда Хайбула Умаров передал Орден Великой Отечественной войны II степени, принадлежавший уроженцу села Аксай Хасавюртовского района Абдуле Умарову, дочери и правнукам героя.

Прочитано 25 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top