В мероприятии поучаствовали сотрудники администрации города, ветеранских организаций, депутаты городского Собрания, активисты поискового отряда «Кавказ», юнармейцы и студенты. Нужно заметить, что к акции присоединился ветеран Великой Отечественной войны Александр Макуха.
Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.
В рамках акции глава отряда Хайбула Умаров передал Орден Великой Отечественной войны II степени, принадлежавший уроженцу села Аксай Хасавюртовского района Абдуле Умарову, дочери и правнукам героя.