Родители около 260 000 детей в возрасте от 8 до 17 лет в Дагестане получают выплату по линии Пенсионного фонда

Родители около 260 000 детей в возрасте от 8 до 17 лет в Дагестане получают выплату по линии Пенсионного фонда.

Для получения выплаты нужно оставить заявление, которое рассмотрят в течение 10 рабочих дней. Если заявку не одобрят, семья получит соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после вынесения решения. В случае одобрения деньги появятся на счету в течение 5 рабочих дней, информирует пресс-служба Пенсионного фонда.

Выплаты полагаются семьям, в которых среднедушевой доход на двоих родителей составляет ниже регионального прожиточного минимума на душу населения в республике. В таком случае, родитель будет получать ежемесячное пособие на ребёнка в размере 50% от величины прожиточного минимума на ребёнка в регионе.

Если мать воспитывает ребенка одна, но отец указан в свидетельстве и платит алименты по решению суда, например, 5000 рублей в месяц, а сама мать не имеет работы, у нее есть младший ребенок в возрасте до 3 лет. Из официального дохода — только эти алименты и выплата в размере 11 тысяч в месяц из материнского капитала. В таком случае, она тоже может получать ежемесячное пособие, если у кого-то из совершеннолетних членов семьи не было подтверждающего дохода в расчетном периоде, его отсутствие можно обосновать уходом за ребенком до трех лет.

Пресс-служба напоминает, что именно от уровня дохода родителей зависит размер новой выплаты, который в республике составляет:

50% прожиточного минимума на ребенка в Дагестане – 6 324 рубля.

75% прожиточного минимума на ребенка в Дагестане – 9 486 рублей.

100 % – 12 649 рублей.