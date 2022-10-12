ЗАМАНА - Родители около 260 000 детей в возрасте от 8 до 17 лет в Дагестане получают выплату по линии Пенсионного фонда

Родители около 260 000 детей в возрасте от 8 до 17 лет в Дагестане получают выплату по линии Пенсионного фонда

Автор
12 октября, 2022. Среда 13:51
|||
Родители около 260 000 детей в возрасте от 8 до 17 лет в Дагестане получают выплату по линии Пенсионного фонда

Родители около 260 000 детей в возрасте от 8 до 17 лет в Дагестане получают выплату по линии Пенсионного фонда. 

Родители около 260 000 детей в возрасте от 8 до 17 лет в Дагестане получают выплату по линии Пенсионного фонда

Для получения выплаты нужно оставить заявление, которое рассмотрят в течение 10 рабочих дней. Если заявку не одобрят, семья получит соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после вынесения решения. В случае одобрения деньги появятся на счету в течение 5 рабочих дней, информирует пресс-служба Пенсионного фонда.

Выплаты полагаются семьям, в которых среднедушевой доход на двоих родителей составляет ниже регионального прожиточного минимума на душу населения в республике. В таком случае, родитель будет получать ежемесячное пособие на ребёнка в размере 50% от величины прожиточного минимума на ребёнка в регионе.

Если мать воспитывает ребенка одна, но отец указан в свидетельстве и платит алименты по решению суда, например, 5000 рублей в месяц, а сама мать не имеет работы, у нее есть младший ребенок в возрасте до 3 лет. Из официального дохода — только эти алименты и выплата в размере 11 тысяч в месяц из материнского капитала. В таком случае, она тоже может получать ежемесячное пособие, если у кого-то из совершеннолетних членов семьи не было подтверждающего дохода в расчетном периоде, его отсутствие можно обосновать уходом за ребенком до трех лет.

Пресс-служба напоминает, что именно от уровня дохода родителей зависит размер новой выплаты, который в республике составляет:

50% прожиточного минимума на ребенка в Дагестане – 6 324 рубля.

75% прожиточного минимума на ребенка в Дагестане – 9 486 рублей.

100 % – 12 649 рублей.

Прочитано 9 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top