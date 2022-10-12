В рамках мероприятия запланированы практическая конференция в Эрмитажном театре «Диалог культур в медиапространстве Евразии», медиапроекты представителей отечественных и евразийских медиа, фестиваль короткометражных картин и телевизионных сюжетов и международная фотовыставка, объединенные темой «Я здесь живу», объявление итогов Всероссийского конкурса «Я живу в России».
Программа рассчитана не только на официальные СМИ, но и на независимых журналистов, фотографов, режиссеров, блогеров, редакторов интернет-порталов.