ЗАМАНА - Медиафорум молодых журналистов «Диалог культур» пройдет в Санкт-Петербурге

Медиафорум молодых журналистов «Диалог культур» пройдет в Санкт-Петербурге

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12 октября, 2022. Среда 11:38
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XIV Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур» пройдет с 24 по 26 октября в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга.

Медиафорум молодых журналистов «Диалог культур» пройдет в Санкт-Петербурге

В рамках мероприятия запланированы практическая конференция в Эрмитажном театре «Диалог культур в медиапространстве Евразии», медиапроекты представителей отечественных и евразийских медиа, фестиваль короткометражных картин и телевизионных сюжетов и международная фотовыставка, объединенные темой «Я здесь живу», объявление итогов Всероссийского конкурса «Я живу в России».

Программа рассчитана не только на официальные СМИ, но и на независимых журналистов, фотографов, режиссеров, блогеров, редакторов интернет-порталов.

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