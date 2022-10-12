Глава РД принял участие в Координационном заседании под руководством Юрия Чайки

12 октября полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка провел собрание по вопросам безопасности, противодействия коррупции и обеспечения правопорядка. В нём в режиме видеоконференцсвязи поучаствовал руководитель Дагестана Сергей Меликов.

Участники заседания обсудили вопросы, связанные с ходом реализации основ государственной пограничной политики РФ в приграничных регионах округа, а также организацией работы правоохранительных органов и органов исполнительной власти по противодействию диверсионно-террористической и экстремистской деятельности на территории СКФО.

Начиная совещание, Юрий Чайка подчеркнул важность тем, которые будут обсуждены. Как он заявил, особое внимание нужно уделить мерам по совершенствованию работы автомобильных пунктов пропуска, в первую очередь «Верхний Ларс» и «Яраг-Казмаляр», формированию необходимых условий для проведения полноценной работы морского пункта пропуска «Махачкала», железнодорожного пункта пропуска «Дербент» (Самур). Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.