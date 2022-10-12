Ключевые векторы пространственного развития Дагестана обсудили на собрании под руководством Сергея Меликова

Начиная совещание, Меликов озвучил, что в рамках плана, определенного совместно с Росреестром, республика проводит активную работу по реализации на территории региона федеральной программы «Национальная система пространственных данных».

В свою очередь, начальник Росреестра Олег Скуфинский отметил нацеленность управленческой команды региона на результат и поблагодарил главу Дагестана за личную включённость в решение проблем земельно-имущественной области.



В ходе собрания Меликов поручил лидерам городов и районов усилить работу по внесению в ЕГРН информации о границах населенных пунктов, границах территориальных зон, по подготовке документов территориального планирования. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.