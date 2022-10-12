ЗАМАНА - Ключевые векторы пространственного развития Дагестана обсудили на собрании под руководством Сергея Меликова

Ключевые векторы пространственного развития Дагестана обсудили на собрании под руководством Сергея Меликова

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12 октября, 2022. Среда 09:47
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Ключевые векторы пространственного развития Дагестана обсудили на собрании под руководством Сергея Меликова

Вчера, 11 октября, руководитель РД Сергей Меликов провел собрание на тему реализации на территории региона федеральной программы «Национальная система пространственных данных».

Ключевые векторы пространственного развития Дагестана обсудили на собрании под руководством Сергея Меликова

Начиная совещание, Меликов озвучил, что в рамках плана, определенного совместно с Росреестром, республика проводит активную работу по реализации на территории региона федеральной программы «Национальная система пространственных данных».

В свою очередь, начальник Росреестра Олег Скуфинский отметил нацеленность управленческой команды региона на результат и поблагодарил главу Дагестана за личную включённость в решение проблем земельно-имущественной области.

В ходе собрания Меликов поручил лидерам городов и районов усилить работу по внесению в ЕГРН информации о границах населенных пунктов, границах территориальных зон, по подготовке документов территориального планирования. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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