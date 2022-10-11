Глава Дагестана высказался, что нужно уже сейчас предусмотреть 100% обеспеченность учебниками на 2023 год.
Он озвучил также необходимость «честных докладов», намекая своим подчинённым на то, что пока их нет.
Вчера, 10 октября, на собрании оперативного штаба по актуальным вопросам Сергей Меликов затронул проблему недостаточной обеспеченности учебниками школ региона.
Он озвучил также необходимость «честных докладов», намекая своим подчинённым на то, что пока их нет.
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