Сергей Меликов поручил обеспечить учебниками все школы на 2023 год

Глава Дагестана высказался, что нужно уже сейчас предусмотреть 100% обеспеченность учебниками на 2023 год.

Он озвучил также необходимость «честных докладов», намекая своим подчинённым на то, что пока их нет.