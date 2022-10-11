ЗАМАНА - Сергей Меликов поручил обеспечить учебниками все школы на 2023 год

Сергей Меликов поручил обеспечить учебниками все школы на 2023 год

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11 октября, 2022. Вторник 08:11
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Сергей Меликов поручил обеспечить учебниками все школы на 2023 год

Вчера, 10 октября, на собрании оперативного штаба по актуальным вопросам Сергей Меликов затронул проблему недостаточной обеспеченности учебниками школ региона.

Сергей Меликов поручил обеспечить учебниками все школы на 2023 год
Глава Дагестана высказался, что нужно уже сейчас предусмотреть 100% обеспеченность учебниками на 2023 год.

Он озвучил также необходимость «честных докладов», намекая своим подчинённым на то, что пока их нет.

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