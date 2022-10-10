В расписании:
- мастер-классы по изготовлению кубачинских художественных изделий из серебра, орнаментальному оформлению традиционных кубачинских платков «Каз», вязанию традиционных носков – джурабов;
- выступления творческих групп Дахадаевского, Кайтагского и Акушинского районов;
- дефиле в национальных костюмах и многое другое. «Кубачинское серебро» - это яркое и крупное выставочное мероприятие, демонстрирующее традиции народного творчества, этническую самобытность и мастерство, тенденции развития кубачинского промысла и республиканского ювелирного бизнеса в целом.
В Махачкале пройдет выставка-ярмарка «Кубачинское серебро»
- Автор Дарья
- 10 октября, 2022. Понедельник 16:55
С 14 по 16 октября в Махачкале пройдет выставка-ярмарка мастеров народных промыслов «Кубачинское серебро». На ней будут представлены авторские художественные изделия из серебра более 60 кубачинских мастеров, а также других ювелиров региона.
В расписании:
Последнее от Дарья
- В Махачкале прошел фестиваль народно-художественных промыслов
- В Южной Осетии прошел концерт ансамбля «Лезгинка»
- Пассажиропоток аэропорта Махачкалы за 3 квартала этого года увеличился на 29,6%
- Авиаперевозчик «Red Wings» осуществил первый чартерный рейс из Махачкалы в Дубай
- В Махачкале прошла масштабная акция «Atletica Забег 2022»