ЗАМАНА - В Махачкале пройдет выставка-ярмарка «Кубачинское серебро»

В Махачкале пройдет выставка-ярмарка «Кубачинское серебро»

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10 октября, 2022. Понедельник 16:55
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В Махачкале пройдет выставка-ярмарка «Кубачинское серебро»

С 14 по 16 октября в Махачкале пройдет выставка-ярмарка мастеров народных промыслов «Кубачинское серебро». На ней будут представлены авторские художественные изделия из серебра более 60 кубачинских мастеров, а также других ювелиров региона.

В Махачкале пройдет выставка-ярмарка «Кубачинское серебро»

В расписании:
- мастер-классы по изготовлению кубачинских художественных изделий из серебра, орнаментальному оформлению традиционных кубачинских платков «Каз», вязанию традиционных носков – джурабов;
- выступления творческих групп Дахадаевского, Кайтагского и Акушинского районов;
- дефиле в национальных костюмах и многое другое. «Кубачинское серебро» - это яркое и крупное выставочное мероприятие, демонстрирующее традиции народного творчества, этническую самобытность и мастерство, тенденции развития кубачинского промысла и республиканского ювелирного бизнеса в целом.

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