В Махачкале прошла масштабная акция «Atletica Забег 2022»

Вчера, 9 октября, в Махачкале прошел масштабный забег «ATLETICA ЗАБЕГ 2022», который стартовал с главной площади города. Маршрут следовал через старую часть Махачкалы и вдоль моря.

В забеге участвовали люди разных возрастов: самому младшему — 4 года, самому старшему — 68. Многие пришли семьями. Специально для них подготовили дистанцию в 1 км.



Также в рамках мероприятия работал благотворительный слот, благодаря которому организаторам удалось закрыть несколько сборов через приложение Tooba. Участникам вручили призы, памятные медали и футболки.