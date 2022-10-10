Руденко занял пост начальника Комитета по рыбному хозяйству Дагестана

Пост начальника комитета по рыбному хозяйству Дагестана занял Виктор Руденко, руководивший этим ведомством в качестве временно исполняющего обязанности председателя с октября минувшего года. Соответствующее постановление утвердил глава региона Сергей Меликов.

Виктору Руденко 55 лет, родился в селе Калиновка Тарумовского района. В 1990 году получил диплом Дагестанского пединститута. Преподавал историю и директорствовал в Калиновской школе, работал заместителем руководителя Тарумовского района, начальником муниципального отдела ГО и ЧС, начальником районного управления образования, а в 2019 году занял должность вице-мэра Кизляра.

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал указ о назначении Насира Мирзеханова первым заместителем, а Хадижат Шамхаловой — зампредом председателя комитета по рыбному хозяйству.