ЗАМАНА - Руденко занял пост начальника Комитета по рыбному хозяйству Дагестана

Руденко занял пост начальника Комитета по рыбному хозяйству Дагестана

Автор
10 октября, 2022. Понедельник 14:12
|||
Руденко занял пост начальника Комитета по рыбному хозяйству Дагестана

Пост начальника комитета по рыбному хозяйству Дагестана занял Виктор Руденко, руководивший этим ведомством в качестве временно исполняющего обязанности председателя с октября минувшего года. Соответствующее постановление утвердил глава региона Сергей Меликов.

Руденко занял пост начальника Комитета по рыбному хозяйству Дагестана

Виктору Руденко 55 лет, родился в селе Калиновка Тарумовского района. В 1990 году получил диплом Дагестанского пединститута. Преподавал историю и директорствовал в Калиновской школе, работал заместителем руководителя Тарумовского района, начальником муниципального отдела ГО и ЧС, начальником районного управления образования, а в 2019 году занял должность вице-мэра Кизляра.

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал указ о назначении Насира Мирзеханова первым заместителем, а Хадижат Шамхаловой — зампредом председателя комитета по рыбному хозяйству.

Прочитано 98 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top