ЗАМАНА - 4 города и еще около 40 сел в Дагестане останутся без газа на 2 дня

4 города и еще около 40 сел в Дагестане останутся без газа на 2 дня

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10 октября, 2022. Понедельник 13:45
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4 города и еще около 40 сел в Дагестане останутся без газа на 2 дня

В среду вечером, 12 октября, на два дня будет остановлено газоснабжение в 4 городах и еще 37 селах Дагестана.

4 города и еще около 40 сел в Дагестане останутся без газа на 2 дня

Пауза в подаче газа связана с будущими ремонтными работами на магистральном газопроводе Моздок – Казимагомед.

Примерное время приостановления газоснабжения — 20 часов 12 октября. Время возвращения подачи газа — 18 часов 14 октября.

Под это отключение подпадают следующие города и села: Каспийск, Дербент, Избербаш, Дагестанские Огни, а также Леваши, Акуша, Магарамкент, Маджалис, Гергебиль, Уркарах, Сергокала, Касумкент, Ахты, Хив, Ново-Филя, Башлыкент, Утамыш, Белиджи, Каякент, Мамедкала, Сиртыч, Манаскент, Заммай, Губден, Ерси, Ново-Лидже, Салик, Ново-Мака, Новоаул, Уллубий-аул, Ачису, Уллуая, Аялакаб, Муги, Хаджалмахи, Карла Маркса, Сабнова, Чинар, Первомайское, Шамшагар, Родниковое и санаторий «Каспий».

 

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