Пауза в подаче газа связана с будущими ремонтными работами на магистральном газопроводе Моздок – Казимагомед.
Примерное время приостановления газоснабжения — 20 часов 12 октября. Время возвращения подачи газа — 18 часов 14 октября.
Под это отключение подпадают следующие города и села: Каспийск, Дербент, Избербаш, Дагестанские Огни, а также Леваши, Акуша, Магарамкент, Маджалис, Гергебиль, Уркарах, Сергокала, Касумкент, Ахты, Хив, Ново-Филя, Башлыкент, Утамыш, Белиджи, Каякент, Мамедкала, Сиртыч, Манаскент, Заммай, Губден, Ерси, Ново-Лидже, Салик, Ново-Мака, Новоаул, Уллубий-аул, Ачису, Уллуая, Аялакаб, Муги, Хаджалмахи, Карла Маркса, Сабнова, Чинар, Первомайское, Шамшагар, Родниковое и санаторий «Каспий».