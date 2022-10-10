Дагестан выиграл Гран-при Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень»

По итогам выставки Дагестан получил Гран-при за активное участие в ее деятельности. Кроме того, сельхозтоваропроизводители республики выиграли 23 медали: 16 золотых, 3 серебра и 4 бронзы.



ДагГАУ получила награды высшей пробы за созданную технологию импортозамещения сыра. Еще 6 золотых медалей вручили университетской сыроварне «Мишель» за их твердые, полутвердые и мягкие сыры. 3 марки безалкогольных вин ДагГАУ также получили «бронзу».

2 марки варено-копченых колбас ООО «Курбансервис» получили золотые медали. За успехи в племенном животноводстве «золото» также вручили СПК «Восток-2», агрофирмам «Чох» и «Согратль», ООО «Курбансервис».

3 серебряные медали выиграли животноводческие организации АО «Дарада-Мурада», ООО «Вымпел-1» и ПК «Мурад», «бронзу» – КФХ «Архар».

3 медали высшей пробы получила Дербентская винодельческая компания за свою продукцию.