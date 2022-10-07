Более 30 тысяч дагестанцев – представители общественности, органов власти, молодежных и добровольческих организаций, известные деятели культуры, науки и спорта, студенты и педагоги – приветствовали политику главы государства и вхождение в состав России новых регионов.

«Сегодняшний день действительно добрый, потому что сегодня мы как никогда вместе, мы все – в одной семье, мы все – за курс, проводимый нашим государством, нашей великой Россией, в составе которой и наш могучий Дагестан. Буквально два дня назад Верховный главнокомандующий окончательно утвердил присоединение к России четырех новых территорий. Это не просто выбор людей – это историческая справедливость. И сегодня наши с вами земляки с достоинством и честью защищают рубежи теперь уже нашего Отечества на этих территориях, исполняя свой воинский долг, трое из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации.

Конечно, обстоятельства вносят свои коррективы, но независимо от того, где мы находимся: здесь, в Махачкале, в местах боевого слаживания или в районах боевых задач – мы вместе! Мы поддерживаем каждого военнослужащего, каждого дагестанца – участника специальной военной операции, каждого, кто, получив повестку, принял решение встать в ряды вновь формируемых частей», – подчеркнул руководитель республики.

Сергей Меликов анонсировал выплаты семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО.

«Терпения и мужества всем, кто ждет своих родных и близких у очагов. Они обязательно вернутся к нам с победой! Хочу отметить, что в ближайшее время мы примем решение о дополнительных мерах поддержки семей наших военнослужащих, и эти меры будут доведены до вас в кратчайшие сроки», – подчеркнул глава региона.

«Сегодня мы стоим на пороге испытаний, но победы без них не бывает. Часть этих испытаний мы уже прошли. Глядя на всех вас, я понимаю, что мы не можем их не преодолеть, потому что мы вместе, и в этом наша сила! И, как сказал Владимир Владимирович Путин, сила – в правде! А значит, победа будет за нами!», – обратился к дагестанцам глава республики и поблагодарил за поддержку.

В рамках акции выступила мать погибшего в ходе СВО офицера Махача Кадиева Заира Кадиева:

«Я гордилась, горжусь и буду гордиться своим сыном. Гордилась, потому что в свои юные годы, он не сбежал с поля боя. Он всегда был впереди», - подчеркнула мать солдата.

Заира Кадиева пожелала ребятам, которые сегодня призваны служить и защищать нашу Родину, крепкого здоровья и удачи, а также следовать курсу Президента РФ Владимира Владимировича Путина.

На концерте в поддержку курса Президента Российской Федерации Владимира Путина выступил Герой России Энвер Набиев.

«Сегодня мы говорим о твердой позиции дагестанца, нашего государства, нашего Президента! Сегодня мы говорим о поддержке всех тех, кто находится в зоне боевых действий, защищает свою Родину и защищает интересы нашей Родины.

За каждым подвигом, за каждым героическим поступком стоят обычные ребята, которые любят свою страну, потому что Россия Великая страна»,- подчеркнул Набиев.

В концертную программу акции вошли выступления популярных дагестанских исполнителей, а также артистов Дагестанского государственного театра оперы и балета и Даггосфилармонии.