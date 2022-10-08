ЗАМАНА - 14 жителей Дагестана стали лауреатами премии «Команда Путина»

14 жителей Дагестана стали лауреатами премии «Команда Путина»

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08 октября, 2022. Суббота 02:31
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14 жителей Дагестана стали лауреатами премии «Команда Путина»

14 дагестанцев стали лауреатами премии «Команда Путина», информирует пресс-служба Народного фронта в республике.

14 жителей Дагестана стали лауреатами премии «Команда Путина»

«Награды получили герои нашего времени, обычные граждане, рискующие своей жизнью, спасавшие попавших в беду людей, бойцы, отличившиеся в СВО, учителя, медики и простые труженики, чей труд неоценим», – рассказал глава республиканского исполкома Народного фронта в регионе Джамалудин Шигабудинов.

Пресс-служба уточнила, что премией «Команда Путина» награжден военнослужащий Ибрагимхалил Гаджиев, в ходе СВО в Донбассе прикрывший товарищей от выстрела из гранатомета, из-за чего был сильно ранен.

Награды получили также Сайгид Гитиномагомедов, Ислам Давудов и Адель Раджабов, которые спасли тонущих детей; сотрудник Центра ГО и ЧС Абутам Абутамов, выполнивший гуманитарную миссию на освобожденных территориях и другие.

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