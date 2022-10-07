ЗАМАНА - 179 территорий Дагестана усовершенствуются благодаря национальному проекту

179 территорий Дагестана усовершенствуются благодаря национальному проекту

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07 октября, 2022. Пятница 16:15
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179 территорий Дагестана усовершенствуются благодаря национальному проекту 179 территорий Дагестана усовершенствуются благодаря национальному проекту

В Дагестане стартует итоговый этап работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

179 территорий Дагестана усовершенствуются благодаря национальному проекту

В общем в программу в нынешнем году попали 179 территорий – 62 дворовые и 117 общественных, на 99 – работы уже завершились, на 80 – еще идут.

Перед работниками стоял крупный объем работ – демонтаж и полная очистка дворов, настил нового асфальта, размещение детских площадок, резиновых безопасных покрытий, воркаут-площадок, освещения и скамеек. В определенных дворах также осуществляется установка новых беседок.

Парки, скверы, набережные преображаются, а где-то они являются единственными местами для семейного отдыха и прогулок. Например, в Хасавюртовском районе новые парковые зоны появились в следующих населенных пунктах: Османюрт, Симсир, Теречное, Новогагатли и Чагаротар.

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