Уважаемый Владимир Владимирович!
Муфтий Дагестана поздравил Владимира Путина с юбилеем
- Автор Дарья
- 07 октября, 2022. Пятница 14:14
Муфтий РД шейх Ахмад-Афанди Абдулаев поздравил Президента РФ Владимира Путина с юбилеем.
От имени мусульман Дагестана и от себя лично поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни – 70-летним юбилеем!
Все годы, находясь у руля многонациональной и многоконфессиональной России, Вы продемонстрировали мудрость и волю в защите интересов каждого её жителя, сохранения его религиозной и гражданской идентичности.
Дагестанцы знают и ценят Ваше особое отношение и любовь к нашей республике, Вашу заботу о её жителях. Эту отеческую заботу мы почувствовали не раз. И в период пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году, когда именно Ваше участие, сострадательность, человечность и моментальное реагирование спасло тысячи дагестанцев от смерти. И в уже далёком 1999-ом, когда Дагестан был атакован международными бандформированиями. Именно Ваша принципиальная позиция, Ваша решительность в столь критический для республики момент позволили переломить ситуацию и спасти как Дагестан, так и Россию в целом от погружения в хаос радикализма.
Уважаемый Владимир Владимирович! Примите наши самые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и успехов в государственной деятельности на благо нашей великой Родины – России.
С самыми добрыми молитвами, Муфтий Дагестана, шейх Ахмад-Афанди Абдулаев
Последнее от Дарья
- 14 жителей Дагестана стали лауреатами премии «Команда Путина»
- Авторы Mortal Kombat отметили 30-летие серии, выпустив новый трейлер
- «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле
- Глава кабмина РД министрам: «Неосвоение средств по проектам сказывается на качестве жизни населения республики»
- 179 территорий Дагестана усовершенствуются благодаря национальному проекту