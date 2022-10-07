От имени мусульман Дагестана и от себя лично поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни – 70-летним юбилеем!

Все годы, находясь у руля многонациональной и многоконфессиональной России, Вы продемонстрировали мудрость и волю в защите интересов каждого её жителя, сохранения его религиозной и гражданской идентичности.

Дагестанцы знают и ценят Ваше особое отношение и любовь к нашей республике, Вашу заботу о её жителях. Эту отеческую заботу мы почувствовали не раз. И в период пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году, когда именно Ваше участие, сострадательность, человечность и моментальное реагирование спасло тысячи дагестанцев от смерти. И в уже далёком 1999-ом, когда Дагестан был атакован международными бандформированиями. Именно Ваша принципиальная позиция, Ваша решительность в столь критический для республики момент позволили переломить ситуацию и спасти как Дагестан, так и Россию в целом от погружения в хаос радикализма.

Уважаемый Владимир Владимирович! Примите наши самые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и успехов в государственной деятельности на благо нашей великой Родины – России.

С самыми добрыми молитвами, Муфтий Дагестана, шейх Ахмад-Афанди Абдулаев