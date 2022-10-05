Уважаемые работники и ветераны системы образования Республики Дагестан! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем учителя!

Это – совершенно особый профессиональный праздник, его отмечают, помнят и любят во многих семьях.

Во все времена учитель – это не только профессия, но и высокое звание. И не случайно для каждого из нас слово это звучит как синоним старшего товарища, наставника и близкого человека. Именно с учителя начинается строительство будущего, ведь именно вы воспитываете в своих учениках те ценности, которые будут на протяжении всей жизни помогать им делать правильный выбор.

Текущий год Указом Главы РД С.А. Меликова объявлен Годом образования. Мы, со стороны Правительства республики, стараемся принимать максимальные меры, чтобы повысить доступность и качество образования. Для этого мы участвуем в реализации национальных проектов «Образование», «Наука» и «Демография», в рамках которых открываем новые школы и детские сады, совершенствуем систему образования.

На сегодняшний день в школах республики работают свыше 45 тыс. педагогов. Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и людям формируются этические, эстетические представления и ориентиры детей, в полной мере раскрываются и реализуются их способности.

Особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда, которые не только внесли огромный вклад в дело воспитания и образования нескольких поколений юных дагестанцев, но и передали свой бесценный опыт и знания нынешним учителям – достойным продолжателям традиций этой благородной профессии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и всего самого доброго!

С уважением, Председатель Правительства Республики Дагестан А.М. Абдулмуслимов.