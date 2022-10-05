Глава Дагестана поздравил учителей с профессиональным праздником

Уважаемые учителя, работники сферы образования и ветераны педагогического труда Республики Дагестан!

Поздравляю вас с Днем учителя!

Этот волнующий праздник наполнен добрыми словами, теплыми воспоминаниями, искренними чувствами признательности учителям, педагогам, наставникам за благородный, подвижнический труд, искреннюю любовь, заботу, мудрые советы.

В современном стремительно меняющемся мире на работниках сферы образования лежит огромная ответственность. Вы формируете мировоззрение детей, систему ценностей, устанавливая связь между поколениями, пробуждаете в ребятах интерес к отечественной истории, великой культуре, помогаете разобраться в сложных процессах развития общества, принимать правильные решения, нести ответственность за свой выбор. Как правильно определил квинтэссенцию педагогического труда выдающийся ученый-педагог В.О. Ключевский: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь».

В нашей республике трудятся более 45 тысяч педагогов, любящих свое дело. И можно без преувеличения сказать, что Дагестан всегда славился сильными педагогическими традициями. Здесь работают представители династий, насчитывающих не одно поколение, для которых быть учителем – это судьба, жизненное призвание. И Год образования, объявленный в 2022 году в Дагестане, – это не дань моде и не просто красивая идея. Это приоритет в деятельности органов власти. В текущем году было отремонтировано более, чем когда бы то ни было, школьных зданий, строится небывалое для Дагестана количество новых школ и детских садов, совершенствуются обучающие технологии, материально-техническое содержание образования. Мы приступили к реализации масштабного образовательного проекта «Альтаир», который станет самым продвинутым инновационным центром на Северном Кавказе.

Дорогие учителя! Будущее республики, всей России – в ваших руках.

Убежден, что совместными усилиями мы добьемся того, чтобы наши дети выросли высокообразованными, успешными людьми, настоящими патриотами Родины.

Искренне благодарю вас за преданность профессии, неугасающий энтузиазм и новаторский дух, щедрость души и бескорыстную любовь к детям.

Желаю вам творческого вдохновения, успехов в благородном труде, способных учеников.

Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

С праздником!