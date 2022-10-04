Как информирует Банк России, экспертная команда предложила более 60 памятников Северного Кавказа для изображения на банкноте. На лицевой стороне купюры могут быть изображены красоты Пятигорска. В числе лидеров - скульптура Орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову, беседка Эолова арфа. На оборотную сторону банкноты предлагают поместить известные места северокавказских регионов. Самое большое число голосов получили Эльбрус, Дербентская крепость, башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии.
Дербентская крепость Нарын-Кала может появиться на оборотной стороне купюры в 500 рублей
- Автор Дарья
- 04 октября, 2022. Вторник 17:22
На оборотной стороне купюры в 500 рублей может появиться древняя крепость Нарын-Кала.
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