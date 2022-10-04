ЗАМАНА - Кизлярские росгвардейцы вернули семье потерявшегося 3-летнего мальчика

Кизлярские росгвардейцы вернули семье потерявшегося 3-летнего мальчика

Автор
04 октября, 2022. Вторник 14:27
|||
Кизлярские росгвардейцы вернули семье потерявшегося 3-летнего мальчика

Кизлярские росгвардейцы вернули родителям потерявшегося ребенка, информирует пресс-служба Росгвардии республики.

Кизлярские росгвардейцы вернули семье потерявшегося 3-летнего мальчика

Как заявляет ведомство, патрулируя, работники вневедомственной охраны Кизляра увидели на улице легко одетого малыша без сопровождения взрослых. Объяснить росгвардейцам, где стоит его дом и кто его родители, ребенок не смог, после чего сотрудники доставили его в отдел МВД для установления личности и места жительства.  В ходе осуществленной работы обнаружилось, что трехлетний мальчик потерялся на городском рынке, куда ходил вместе с бабушкой. Мальчик был передан семье, которая выразила росгвардейцам благодарность за оказанную помощь.

Прочитано 18 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top