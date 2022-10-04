Кизлярские росгвардейцы вернули семье потерявшегося 3-летнего мальчика

Как заявляет ведомство, патрулируя, работники вневедомственной охраны Кизляра увидели на улице легко одетого малыша без сопровождения взрослых. Объяснить росгвардейцам, где стоит его дом и кто его родители, ребенок не смог, после чего сотрудники доставили его в отдел МВД для установления личности и места жительства. В ходе осуществленной работы обнаружилось, что трехлетний мальчик потерялся на городском рынке, куда ходил вместе с бабушкой. Мальчик был передан семье, которая выразила росгвардейцам благодарность за оказанную помощь.