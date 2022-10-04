Как заявляет ведомство, патрулируя, работники вневедомственной охраны Кизляра увидели на улице легко одетого малыша без сопровождения взрослых. Объяснить росгвардейцам, где стоит его дом и кто его родители, ребенок не смог, после чего сотрудники доставили его в отдел МВД для установления личности и места жительства. В ходе осуществленной работы обнаружилось, что трехлетний мальчик потерялся на городском рынке, куда ходил вместе с бабушкой. Мальчик был передан семье, которая выразила росгвардейцам благодарность за оказанную помощь.
Кизлярские росгвардейцы вернули семье потерявшегося 3-летнего мальчика
- Автор Дарья
- 04 октября, 2022. Вторник 14:27
Кизлярские росгвардейцы вернули родителям потерявшегося ребенка, информирует пресс-служба Росгвардии республики.
Последнее от Дарья
- Рукопашники из Дагестана выиграли 19 медалей на Всероссийском турнире в Ставрополе
- Древнее мусульманское кладбище обнаружено в селе Кумух
- Комментарий Джамаладина Гасанова подписания договоров о вхождении в состав РФ новых территорий
- Депутат государственной думы Джамаладин Гасанов: Россия дает понять всему миру – время однополярных решении и диктата безвозвратно ушло!
- Депутат Госдумы Гасанов: Россия заинтересована в нормализации отношений с Японией