Материальную помощь в виде единовременной выплаты в размере 10 000 рублей мобилизованным резервистам оказывает и Благотворительный фонд «Умуд». Благотворительный фон предоставляет для резервистов из Сулейман-Стальского и Курахского районов дополнительную военную экипировку. Сведения об этом поступили в рамках заседания, которое накануне организовал лидер района Саид Темирханов. Руководитель района попросил собравшихся особое внимание уделить информационно-разъяснительной работе с жителями, оказанию социальной и моральной помощи родным мобилизованных.
Руководство Сулейман-Стальского района выплачивает по 10 000 рублей мобилизованным жителям
- Автор Дарья
- 04 октября, 2022. Вторник 10:11
Собрание депутатов района установило для мобилизованных граждан денежную выплату в размере 10 000 рублей.
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