Руководство Сулейман-Стальского района выплачивает по 10 000 рублей мобилизованным жителям

Материальную помощь в виде единовременной выплаты в размере 10 000 рублей мобилизованным резервистам оказывает и Благотворительный фонд «Умуд». Благотворительный фон предоставляет для резервистов из Сулейман-Стальского и Курахского районов дополнительную военную экипировку. Сведения об этом поступили в рамках заседания, которое накануне организовал лидер района Саид Темирханов. Руководитель района попросил собравшихся особое внимание уделить информационно-разъяснительной работе с жителями, оказанию социальной и моральной помощи родным мобилизованных.