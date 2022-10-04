«Сообщения о минировании школ серьезно подрывают образовательный процесс» – Минобрнауки РД

Она высказалась, что волна ложных сообщений о минировании повлияла на все махачкалинские школы. На сведения о заложенных в школах взрывных устройствах обязательно реагирует МВД региона. Согласно их протоколам работы, учебные заведения, на адреса которых приходят такие сообщения, эвакуируют и проверяют.

«В Махачкале школы крайне загружены, в том числе и учебными сменами. Домашние задания и самостоятельная работа в любом случае детям, пострадавшим от ложных сообщений, выдаются. Учебный материал по программе они получают. Вопрос в том, как интенсивно будут проходить дополнительные занятия, всё еще остается открытым. От этих ложных сообщений страдают все: и наше ведомство, и учителя, и дети. Но при этом указывать директорам образовательных учреждений как действовать в данных обстоятельствах мы не можем. Перевод на удаленную форму обучения пока не планируется, так как такое решение должно быть общим и для его принятия нужно серьезное основание», – поделилась Далгатова.