ЗАМАНА - Кругосветная авто-экспедиция «Вокруг Света через Северный Кавказ» побывала в Махачкале и Дербенте

Кругосветная авто-экспедиция «Вокруг Света через Северный Кавказ» побывала в Махачкале и Дербенте

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04 октября, 2022. Вторник 01:31
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Кругосветная авто-экспедиция «Вокруг Света через Северный Кавказ» побывала в Махачкале и Дербенте

Группа кругосветной авто-экспедиции «Вокруг света через Северный Кавказ» на УАЗ-452 проехала по туристическому маршруту проекта Кавказ Gran Turismo, в рамках которого они побывали в Махачкале и Дербенте, информирует пресс-служба Министерства туризма региона.

Кругосветная авто-экспедиция «Вокруг Света через Северный Кавказ» побывала в Махачкале и Дербенте

В Махачкале команда передала 6 саженцев секвой в питомник, в котором они будут выращены до полутора метров и посажены в парковых зонах города. В Дербенте на набережных было посажено 10 деревьев при участии сотрудников Центра развития туризма, Горзеленхоза и добровольцев.

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