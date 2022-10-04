Кругосветная авто-экспедиция «Вокруг Света через Северный Кавказ» побывала в Махачкале и Дербенте

Автор Дарья |||

Группа кругосветной авто-экспедиции «Вокруг света через Северный Кавказ» на УАЗ-452 проехала по туристическому маршруту проекта Кавказ Gran Turismo, в рамках которого они побывали в Махачкале и Дербенте, информирует пресс-служба Министерства туризма региона.