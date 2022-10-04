В Махачкале команда передала 6 саженцев секвой в питомник, в котором они будут выращены до полутора метров и посажены в парковых зонах города. В Дербенте на набережных было посажено 10 деревьев при участии сотрудников Центра развития туризма, Горзеленхоза и добровольцев.
Кругосветная авто-экспедиция «Вокруг Света через Северный Кавказ» побывала в Махачкале и Дербенте
- Автор Дарья
- 04 октября, 2022. Вторник 01:31
Группа кругосветной авто-экспедиции «Вокруг света через Северный Кавказ» на УАЗ-452 проехала по туристическому маршруту проекта Кавказ Gran Turismo, в рамках которого они побывали в Махачкале и Дербенте, информирует пресс-служба Министерства туризма региона.
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