День ОМОН отмечают в Дагестане

Поздравили бойцов и ветеранов службы командиры специальных подразделений: «Мужество, отвага, самоотверженность и верность выбранному делу всегда были отличительным чертами сотрудников ОМОН. На протяжении более трех десятков лет бойцы обеспечивают надежную защиту и безопасность граждан нашей страны, защищают интересы государства и стоят на страже мира. Отдельные слова благодарности нашим ветеранам, которые делятся своим бесценным жизненным и служебным опытом. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия, уверенности в своих силах и успехов в службе», – высказался руководитель махачкалинского ОМОН «Горец» полковник МВД Рамазан Алиханов. Бойцы махачкалинского, каспийского и транспортного ОМОН возложили цветы к памятнику погибших работников отрядов и почтили их память минутой молчания. По традиции бойцы каспийского ОМОН возложили цветы и к мемориалу трем погибшим в 1999 году в Дагестане коллегам из ярославского ОМОН.