Премьер-министр РД поздравил архитекторов региона с профессиональным праздником

Глава кабмина республики поздравил дагестанских архитекторов с профессиональным праздником.

«Уважаемые архитекторы, дизайнеры, проектировщики Республики Дагестан! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем архитектора!

День архитектора – важный и значимый праздник не только для профессионалов, создающих яркие, сохраняющиеся в веках творения, но и для всех ценителей архитектуры. Архитекторы – люди творческие и социально ориентированные. Вы выбрали профессию, которая чрезвычайно важна для общества. Именно вы формируете облик городов, поселений, целых регионов. Сегодня время ставит перед вами новые задачи. Настоящий архитектор – профессия ответственная и многогранная, объединяющая в себе сразу несколько специальностей: строитель и инженер, конструктор и художник.

Создавая что-то неординарное, вы не только вносите вклад в увековечивание своего имени и приносите известность конкретным городам и странам, но и оставляете потомкам образец современного архитектурного творчества. А строя обычные добротные объекты, укрепляете отечественную экономику, развиваете жилищное строительство, социальную инфраструктуру и промышленность, способствуете созданию благоприятных условий для жизни каждого из нас. Творения архитекторов приносят пользу человеку и создают ему блага.

Сегодня специалисты сферы градостроительства и архитектуры вкладывают свои знания и труд в создание актуальной архитектуры, комфортных условий для работы и отдыха людей, сохраняя при этом историческую городскую среду и эстетическую ценность объектов культурного наследия.

Дорогие архитекторы – начинающие и те, кто только размышляет о выборе жизненного пути, опытные профессионалы, посвятившие десятилетия этой прекрасной профессии – с праздником всех вас!

Пусть все ваши замыслы претворяются в жизнь, ваши рукотворные детища приносят вам удовлетворение и дарят радость тем, для кого они созданы. Гениальных мыслей вам и светлых идей, неиссякаемых планов и возможностей для их реализации. Будьте здоровы, счастливы, успешны!

С уважением, Председатель Правительства РД А.М. Абдулмуслимов».