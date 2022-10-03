Горячая линия доступна для звонков круглосуточно.
В рамках обращения по горячей линии звонить можно по таким контактам:
8 (8722) 62-84-45 — в будние дни с 9:00 до 18:00;
8 (8722) 62-68-01, 67-44-09 — в будние дни с 9:00 до 18:00;
8 (928) 514-05-00, 8 (8722) 67-95-24 в будние дни с 18:00 до 9:00 и в выходные дни.
Пресс-служба руководителя региона напоминает, что накануне Сергей Меликов обратился к прокурору республики Алексею Ежову, призывая к более активной совместной работе в защите прав ошибочно мобилизованных.