ЗАМАНА - В Дагестане открылась горячая линия по вопросам мобилизации

В Дагестане открылась горячая линия по вопросам мобилизации

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03 октября, 2022. Понедельник 08:44
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В Дагестане открылась горячая линия по вопросам мобилизации

Дагестанская прокуратура открыла горячую линию по вопросам мобилизации. Об этом проинформировала пресс-служба учреждения на своем портале.

В Дагестане открылась горячая линия по вопросам мобилизации

Горячая линия доступна для звонков круглосуточно.

В рамках обращения по горячей линии звонить можно по таким контактам:

8 (8722) 62-84-45 — в будние дни с 9:00 до 18:00;

8 (8722) 62-68-01, 67-44-09 — в будние дни с 9:00 до 18:00;

8 (928) 514-05-00, 8 (8722) 67-95-24 в будние дни с 18:00 до 9:00 и в выходные дни.

Пресс-служба руководителя региона напоминает, что накануне Сергей Меликов обратился к прокурору республики Алексею Ежову, призывая к более активной совместной работе в защите прав ошибочно мобилизованных.

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