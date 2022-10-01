ЗАМАНА - Поздравление Главы Республики Дагестан Меликова С.А. с Международным днем пожилых людейУважаемые ветераны войны и труда, жители старшего поколения республики! Примите искренние поздравления с Международным днем пожилых людей! В Дагестане говорят: «Ч

Поздравление Главы Республики Дагестан Меликова С.А. с Международным днем пожилых людейУважаемые ветераны войны и труда, жители старшего поколения республики! Примите искренние поздравления с Международным днем пожилых людей! В Дагестане говорят: «Ч

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01 октября, 2022. Суббота 12:14
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Поздравление Главы Республики Дагестан Меликова С.А. с Международным днем пожилых людейУважаемые ветераны войны и труда, жители старшего поколения республики! Примите искренние поздравления с Международным днем пожилых людей! В Дагестане говорят: «Ч

Уважаемые ветераны войны и труда, жители старшего поколения республики!

Поздравление Главы Республики Дагестан Меликова С.А. с Международным днем пожилых людейУважаемые ветераны войны и труда, жители старшего поколения республики! Примите искренние поздравления с Международным днем пожилых людей! В Дагестане говорят: «Ч

Примите искренние поздравления с Международным днем пожилых людей!

В Дагестане говорят: «Чтобы ощутить высоту горы, надо с нее посмотреть вниз». Так и для того, чтобы ощутить настоящее и увидеть будущее, нужно вспомнить прошлое. Уважение и почет к представителям серебряного возраста имеет на Кавказе глубокие, основанные на наших традиционных духовно-нравственных ценностях, корни. И этот праздник — ещё один повод выразить благодарность родителям, наставникам, ветеранам, старшим товарищам за пример мудрости, жизненной стойкости, понимания, душевной теплоты, напомнить о неразрывной связи времен и поколений.

В республике сегодня проживает более 400 тысяч граждан пожилого возраста. И для нас очень важно, чтобы все вы прожили долгую и деятельную жизнь, как можно дольше являя собой опору для будущих поколений.

Наш нравственный долг – создать достойные условия для активного, здорового долголетия. Для решения этих стратегических задач в регионе планомерно реализуются мероприятия по повышению качества жизни людей пожилого возраста, оказывается содействие их самореализации, расширяется система социальной поддержки, повышается качество предоставляемых услуг в различных сферах жизни с привлечением волонтерских движений, представителей общественных организаций.

Поздравляю всех пожилых людей: и тех, кто находится на заслуженном отдыхе, и тех, кто продолжает трудиться на благо России.

Желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

Глава Республики Дагестан

С. Меликов

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