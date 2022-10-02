Форум «Открытый Дагестан – 2022» прошел в Махачкале

В рамках мероприятия прошло пленарное собрание «Комплексное развитие туристских территорий: каспийский курорт “Каякент”». В ходе заседания проект «Каякент» презентовал исполнительный директор организации «Творческие Технологии» Вартан Аветов. Он проинформировал, что курорт собираются построить в зоне между Махачкалой и Дербентом в Каякентском районе, вокруг озера Папас и он будет занимать 5 000 гектаров. На территории находятся источники 4 видов воды и грязи, что обеспечит круглогодичную работу курорта.