ЗАМАНА - 28 новых санитарных машин передали дагестанским больницам

28 новых санитарных машин передали дагестанским больницам

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01 октября, 2022. Суббота 00:41
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28 новых санитарных машин передали дагестанским больницам

Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 30 сентября, поучаствовал в церемонии передачи 28 новых санитарных машин медицинским организациям региона.

28 новых санитарных машин передали дагестанским больницам

Руководитель Минздрава РД Татьяна Беляева выступила, сообщив, что машины отлично приспособлены для езды по сельской местности и укомплектованы носилками для транспортировки пациентов.

«Санитарный автомобильный транспорт предназначен для перевозки больных в медицинские организации и для доставки медиков к пациентам. Не все машины останутся в центральных районных больницах, некоторые будут переданы на обслуживание участковых больниц и ФАПов. Чтобы до каждого населённого пункта можно было добраться и оказать врачебную помощь, дабы она была оперативной и качественной», — высказалась Беляева. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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