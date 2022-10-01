28 новых санитарных машин передали дагестанским больницам

Руководитель Минздрава РД Татьяна Беляева выступила, сообщив, что машины отлично приспособлены для езды по сельской местности и укомплектованы носилками для транспортировки пациентов.

«Санитарный автомобильный транспорт предназначен для перевозки больных в медицинские организации и для доставки медиков к пациентам. Не все машины останутся в центральных районных больницах, некоторые будут переданы на обслуживание участковых больниц и ФАПов. Чтобы до каждого населённого пункта можно было добраться и оказать врачебную помощь, дабы она была оперативной и качественной», — высказалась Беляева. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.