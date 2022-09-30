ЗАМАНА - В Табасаранском районе продолжается ремонт дорог в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги»

В Табасаранском районе продолжается ремонт дорог в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги»

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30 сентября, 2022. Пятница 16:05
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В Табасаранском районе продолжается ремонт дорог в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги»

Лидер муниципалитета Магомед Курбанов накануне посетил село Аркит, в котором сейчас проходит ремонт улиц в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги», информирует пресс-служба райадминистрации.

В Табасаранском районе продолжается ремонт дорог в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги»

«Ремонт улицы в селе Аркит осуществляется в рамках региональной программы “Мой Дагестан – мои дороги”. Ремонтируемая сегодня улица Аркитская является ключевой в селе, на ней находятся практически все общественно важные здания и места для проведения досуга. Ранее ее асфальтировали, но за прошедшее время твердое покрытие заметно ухудшилось. Сейчас же дорожные строители покрыли его новым слоем асфальта на протяжении 1,3 километра», – рассказала пресс-служба.

Они добавили, что в общем в муниципалитете сегодня по программе «Мой Дагестан – мои дороги» проводится ремонт 10 автодорог местного значения.

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