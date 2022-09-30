Власти Дагестана проработают с прокуратурой алгоритм возвращения ошибочно мобилизованных

Руководство Дагестана совместно с прокуратурой региона разработают алгоритм возвращения ошибочно мобилизованных. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал руководитель республики Сергей Меликов.

Накануне в интернете распространились видеоролики, где всех граждан мужского пола в Дербенте по громкоговорителям призвали срочно явиться в военкоматы. Меликов резко раскритиковал подобную идею и поручил разобраться в ситуации.

"В продолжение исполнения поручения верховного главнокомандующего о частичной мобилизации приглашаю к совместной работе прокурора Дагестана Алексея Владимировича Ежова. Мы вместе проработаем алгоритм возвращения ошибочно мобилизованных и будем быстро реагировать на каждый сигнал, а если потребуется - изучать каждое личное дело. Уверен, наша слаженная работа сегодня поможет сделать этот процесс прозрачным и защитить права жителей региона", — заявил Меликов.

Как он заметил, граждане, которые имеют все основания для отсрочки, но при этом получили повестки, должны знать, куда заявить, и быть уверенными в справедливом решении.