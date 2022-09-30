ЗАМАНА - «Единая Россия» организовала для детей Донбасса турпоход по экомаршруту в Дагестане

«Единая Россия» организовала для детей Донбасса турпоход по экомаршруту в Дагестане

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30 сентября, 2022. Пятница 14:45
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«Единая Россия» организовала для детей Донбасса турпоход по экомаршруту в Дагестане

Партия "Единая Россия" подарила детям Донбасса турпоход по экомаршруту в Дагестане. В путешествии поучаствовали мамы ребят из народных республик.

«Единая Россия» организовала для детей Донбасса турпоход по экомаршруту в Дагестане

Депутат Государственной думы от «Единой России» Абдулхаким Гаджиев и депутат НС РД, участница женского движения партии Зумруд Бучаева провели для детей с ограниченными возможностями здоровья из Донецкой и Луганской Народных республик турпоход по природным объектам субъекта.

«Дагестан – гостеприимная республика. Здесь находятся уникальные природные объекты, которые интересно увидеть всем без исключения. Поэтому мы крайне рады, что дети Донбасса, которые проходят в наших санаториях курс реабилитации, их увидели и смогли полюбоваться красотами нашего родного края», – подчеркнул Абдулхаким Гаджиев.

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