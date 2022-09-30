Глава РД прокомментировал обращение супруги муфтия о мобилизации

Так, Меликов высказался по поводу ее слов о том, что из республики на спецоперацию «отправляется абсолютно неподготовленная молодежь», которая не знает технику проведения боя и не знакома ни с каким видом оружия.

«Абсолютно поддерживаю Ваше мнение о том, что мобилизации должны подлежать только те, кто готов защищать Родину», – подчеркнул Меликов в своем telegram-канале.

Он добавил, что в соответствии с требованиями Верховного главнокомандующего призваны в Дагестане будут лишь те, кто имеет боевой опыт и находится в резерве, а следовательно, они знают технику ведения боя и умеют обращаться с оружием, так как этому их уже обучали.

«Все те, кого призвали по чьей-то глупости и безответственности, вернутся к своим семьям», – подытожил глава региона.