ЗАМАНА - Глава РД прокомментировал обращение супруги муфтия о мобилизации

Глава РД прокомментировал обращение супруги муфтия о мобилизации

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30 сентября, 2022. Пятница 10:20
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Глава РД прокомментировал обращение супруги муфтия о мобилизации

Руководитель Дагестана Сергей Меликов прокомментировал обращение супруги муфтия республики Айны Гамзатовой к Президенту РФ Владимиру Путину, касающееся частичной мобилизации в регионе.

Глава РД прокомментировал обращение супруги муфтия о мобилизации

Так, Меликов высказался по поводу ее слов о том, что из республики на спецоперацию «отправляется абсолютно неподготовленная молодежь», которая не знает технику проведения боя и не знакома ни с каким видом оружия.

«Абсолютно поддерживаю Ваше мнение о том, что мобилизации должны подлежать только те, кто готов защищать Родину», – подчеркнул Меликов в своем telegram-канале.

Он добавил, что в соответствии с требованиями Верховного главнокомандующего призваны в Дагестане будут лишь те, кто имеет боевой опыт и находится в резерве, а следовательно, они знают технику ведения боя и умеют обращаться с оружием, так как этому их уже обучали.

«Все те, кого призвали по чьей-то глупости и безответственности, вернутся к своим семьям», – подытожил глава региона.

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