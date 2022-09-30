ЗАМАНА - Лучшего социального педагога Дагестана-2022 определили в ДИРО

Лучшего социального педагога Дагестана-2022 определили в ДИРО

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30 сентября, 2022. Пятница 09:52
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Лучшего социального педагога Дагестана-2022 определили в ДИРО

Региональный конкурс «Лучший социальный педагог Дагестана-2022» прошел в Дагестанском институте развития образования, информирует пресс-служба ДИРО.

Лучшего социального педагога Дагестана-2022 определили в ДИРО

В общем подано 17 заявок, а 7 конкурсантов прошли в очный тур. Было подготовлено несколько этапов: «Визитная карточка», «Конкурс педагогических ситуаций “Я – социальная служба спасения”» и «Мастер-класс». Первое место в конкурсе взяла Гульнара Нуцалханова из Гергинской школы Каякентского района, второе место присудили Эльвире Бабаевой из Рубасской школы Дербентского района, а третье место отошло к Салтанат Ашибовой из гимназии №35 Махачкалы. 

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