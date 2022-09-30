В конкурсе принимало участие 15 человек, соревнования включали в себя 15 компетенций. Результаты конкурсы появятся на сайте чемпионата. Победители ключевых компетенций поедут на финал мероприятия.
Подготовительный этап национального чемпионата «Абилимпикс» прошел в Дагестане
- Автор Дарья
- 30 сентября, 2022. Пятница 08:44
Подготовительный этап Объединенного национального чемпионата «Абилимпикс» проходил с 21 по 28 сентября на 7 площадках в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте, информирует пресс-служба Министерства образования и науки Дагестана.
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