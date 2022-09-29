ЗАМАНА - В Махачкале прошел концерт в рамках гастролей национальных коллективов «Мы – Россия»

В Махачкале прошел концерт в рамках гастролей национальных коллективов «Мы – Россия»

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29 сентября, 2022. Четверг 16:48
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В Махачкале прошел концерт в рамках гастролей национальных коллективов «Мы – Россия»

Заместитель главы кабмина региона Муслим Телякавов вчера, 28 сентября, поучаствовал в совместном концерте Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» и Московского государственного академического театра танца «Гжель», который прошел в Махачкале на летней площадке «Даггосфилармонии».

В Махачкале прошел концерт в рамках гастролей национальных коллективов «Мы – Россия»

Артисты хореографических коллективов подготовили для зрителей программу «Мир сквозь танец» в рамках федеральной программы гастролей национальных групп «Мы – Россия». Совместное выступление коллективов было наполнено новыми танцевальными движениями и открыло собравшимся многообразие хореографического искусства народов многонациональной страны. Выступив с приветственной речью, Муслим Телякавов высказался, что искусство - это то, что объединяет все нации в сложный для России период.

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