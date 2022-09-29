Газоснабжение в поселке Сулак восстановлено после вмешательства прокуратуры

Как обнаружилось, в начале нынешнего года жители поселка заявили в прокуратуру с просьбой помочь с этой проблемой.

В ходе проверки получилось определить, что зимой из-за многократного использования газа давление в магистрали заметно падает и до Сулака топливо не доходит.

«По результатам этих действий сотрудники ООО “Газпром межрегионгаз” провели замену оборудования. На данный момент потребление газа в поселке Сулак вернулось. Также будут приняты меры по дополнительному приведению в соответствие всего поселка», – высказался помощник прокурора Махачкалы Ахмед Джамалудинов.