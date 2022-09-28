ЗАМАНА - Дагестанскую полицию возглавил полковник Сергей Власов

Дагестанскую полицию возглавил полковник Сергей Власов

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28 сентября, 2022. Среда 13:11
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Дагестанскую полицию возглавил полковник Сергей Власов

Постановлением главы России Владимира Путина полковник Сергей Власов занял должность заместителя руководителя МВД по Дагестану – начальника полиции.

Дагестанскую полицию возглавил полковник Сергей Власов

Сергей Иванович Власов на службе с 1997 года. Его карьера стартовала в качестве оперуполномоченного уголовного розыска ОВД Коминтерновского района. Далее он руководил этим подразделением в областном главке. С 2015 года Власов занимал должность первого заместителя руководителя управления МВД по Воронежу.

Стоит напомнить, что в мае заместитель главы МВД Дагестана и начальник региональной полиции Дмитрий Гутыря покинул пост, после чего занял должность руководителя управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

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