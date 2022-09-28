ЗАМАНА - Гости из 80 субъектов страны приняли участие в праздновании Дня города Махачкалы

Гости из 80 субъектов страны приняли участие в праздновании Дня города Махачкалы

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28 сентября, 2022. Среда 11:15
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Гости из 80 субъектов страны приняли участие в праздновании Дня города Махачкалы

Жители 80 субъектов России поучаствовали в праздничных мероприятиях в День города Махачкалы, информирует пресс-служба ПАО «Мегафон». 

Гости из 80 субъектов страны приняли участие в праздновании Дня города Махачкалы

Следуя аналитике обезличенных данных организации, самая многочисленная делегация приехала из Москвы – 18% от общего количества гостей города. Кроме того, в Махачкале побывали граждане из Тюмени, Ставрополя, Краснодара и Санкт-Петербурга. Меньше всего гостей прибыло с Чукотки, Алтая, из Магаданской области и Тывы. Это объясняется географической удаленностью этих субъектов и сложной логистикой.  «Гости из различных субъектов отметились в Махачкале высокой онлайн-активностью. Так, в сети МегаФона во время празднования Дня основания Махачкалы 25 сентября они прокачали 28 терабайт данных. Это можно сравнить с публикацией 9 млн снимков в социальных сетях», – заявляет компания.

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