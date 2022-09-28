В прошлом Беляев находился на посту заместителя главы управления. Летом текущего года, когда должность покинул Анаталий Щуров, он начал исполнять обязанности руководителя. 27 сентября стало известно об утверждении Беляева на посту главы СУ СКР по Дагестану.
Должность руководителя Следственного управления Дагестана занял Дмитрий Беляев
- Автор Дарья
- 28 сентября, 2022. Среда 08:44
Дмитрий Беляев занял должность руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану.
Последнее от Дарья
- Глава РД подписал договор о сотрудничестве с АО «НоваВинд»
- Глава кабмина РД обратился к гражданам старшего поколения в связи с несанкционированными акциями
- В Махачкале авто врезалось в электрический столб
- В Махачкале открылся первый в СКФО завод по производству медицинского кислорода
- Прокуратура Дагестана организовала «горячую линию» по защите прав детей-инвалидов