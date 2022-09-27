Как проинформировал Абдулмуслимов, на данный момент в городах и районах подготовили 10,5 млн квадратных метров жилищного фонда (96 процентов от запланированной площади), 398 котельных (93 %), 19 центральных тепловых пунктов (95 %).

«Осуществлены работы по капремонту 137,8 км ветхих водопроводных сетей, 27,9 км – канализационных и 26 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Для устранения возможных аварий и неисправностей на объектах ЖКХ, в организациях коммунального комплекса созданы резервы материально-технических ресурсов на сумму 36,6 млн рублей, это 92,6 % от плана», — заявил премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства РД.