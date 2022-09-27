Дорожники реконструируют 6 км автодороги в Цумадинском районе

В рамках реализации госпрограммы Минтранспорта Дагестана проходит реконструкция автодороги до села Гакко от автодороги «Агвали – Шаури – Кидеро» на участке км 0 – км 6 в Цумадинском районе.

Как информирует пресс-служба ведомства, дорога местного значения находится в сложных рельефно-геологических условиях и обеспечивает транспортные связи сел муниципалитета между собой и другими районами субъекта с выходом на автодорогу регионального значения «Агвали – Шаури – Кидеро».

«Усложняет дорожную ситуацию наличие множества неблагоприятных участков на дороге, связанных со сходом лавин, обвалов и селевых выносов. Движение по дороге очень затруднено и далеко от безопасности», – отмечает Минтранспорта.

Уточняют, что реконструкция позволит обеспечить на этом участке постоянную и надежную транспортную связь с опорной сетью дорог региона, будет влиять на социально-экономическое развитие сел.