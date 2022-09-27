В Шушинской СОШ Новолакского района установили бюст Героя России Дмитрия Серкова

Наш герой окончил Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России, после этого его отправили на службу в спецназ «Витязь», где он руководил штурмовой группой. Уже в 2005-м году капитан Дмитрий Серков прибыл служить в Дагестан. Тогда регион захлестнул шквал атак ваххабитов. Серков с успехом осуществил около 100 боевых целей. Последний бой герой принял в августе 2007 в Дагестане, у села Кадиркент Сергокалинского района. Началось тяжелое сражение между спецназом и ваххабитами. Дмитрий Серков вынес с поля боя товарища, выручил в сражении старшего командира, самостоятельно нейтрализовал нескольких хорошо вооруженных врагов, храбро прикрывал своих. 11 декабря 2007 года Дмитрию Серкову дали звание Героя РФ (посмертно). Награду бойца из рук главы России получили его отчим и мать - Сергей и Галина Меликовы.