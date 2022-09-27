ЗАМАНА - Юные дагестанцы озвучат героев классических произведений

Юные дагестанцы озвучат героев классических произведений

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27 сентября, 2022. Вторник 08:13
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Юные дагестанцы озвучат героев классических произведений

Фонд «Живая классика» совместно с Российской государственной библиотекой и мобильным приложением национальной электронной библиотеки «Свет» открыли проект по озвучке школьной литературы, информирует пресс-служба Фонда.

Юные дагестанцы озвучат героев классических произведений

Как и в минувшем году, в проекте принимали участие и юные дагестанцы.

В общем более 150 конкурсантов из 85 субъектов России озвучили 300 аудиопроизведений в жанре короткой прозы. Это были рассказы следующих писателей и писательниц: Антона Чехова, Бориса Житкова и Александра Куприна, сказки Ганса Христиана Андерсена, Марины Цветаевой и Константина Ушинского, повести Леонида Андреева, Ивана Тургенева и Льва Толстого, стихотворения Саши Черного, басни Ивана Крылова.

Подбирать произведения под голоса ребята помогали специалисты Театрального института имени Щукина.

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