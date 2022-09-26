ЗАМАНА - Главный редактор "Замана" Арсен Юсупов обратился к читателям газеты

Главный редактор "Замана" Арсен Юсупов обратился к читателям газеты

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26 сентября, 2022. Понедельник 22:14
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Главный редактор &quot;Замана&quot; Арсен Юсупов обратился к читателям газеты

Главред даргинской газеты "Замана" Арсен Юсупов обратился к жителям Дагестана.

Главный редактор "Замана" Арсен Юсупов обратился к читателям газеты

Дорогие дагестанцы! Сегодня мы все, и жители региона, и граждане всей страны, наблюдаем за историческими событиями: над нами и над нашей родиной нависла опасность в лице западных государств. Сейчас наше отечество нуждается в защите, а дагестанцы, которые всегда отличались преданностью и любовью к родине, в числе первых отправились в военкоматы, когда наш Президент объявил о частичной мобилизации. Наши дедушки и бабушки, наши родители и мы помним события 1999 года, когда вся республика сплотилась против врага, отбив от него свои земли. Сейчас нам важно поддерживать наших героев, нашу родину и нашего президента. Не поддавайтесь на провокации, направленные на то, чтобы мы разъединились и ослабли. Мы защищаем Россию, Дагестан и свои семьи! ХIурматла дагъистанланти!

ИшбархIи халкь-ургар зиддешуни акIахъес дигутани Северный Кавказлизир, ил лугIилизир – Дагъистаннизирра, аги-кьяйда вайдикахъес халаси къайгъи дакIубирули саби. Амма илдала мурадуни детерхахъес сеналра асухIебирар. Къалмакъар-къавгъа хIедиахъес багьандан, нушаб лерилра цIакьани харждарес чебиркур.

Нушаб лебтасалра гьанбиркур секьяйдали 1999 ибил дуслизиб Дагъистанна лебилра халкьани, ца чIумаси хункI кьяйдали, уржибтирил. УркIи-рухIла дебадешла ва цадешла кумекличил нушаб вайнукьабачибад чедибдеш сархес имканбакIиб. 

Гьаннара ВатIан багьанданси дявилизир нушаб Россияличил дарх диэс гIягIниси саби. Азаддеш ва хъархIерагардеш датахъес чебиркур. ИшбархIи нуша секьяйдали вяшдикIахIелра, жагIял илизибад дигахъу нушала дурхIнала ва илдала баркьибтала челябкьла сегъуна бирарал.

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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