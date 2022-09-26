ЗАМАНА - В Дагестане медики проводят обследование детей из ДНР и ЛНР

В Дагестане медики проводят обследование детей из ДНР и ЛНР

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26 сентября, 2022. Понедельник 16:20
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В Дагестане медики проводят обследование детей из ДНР и ЛНР

Педиатры и медики узких специальностей Дагестана внимательно осмотрят детей, приехавших в регион из ДНР и ЛНР.

В Дагестане медики проводят обследование детей из ДНР и ЛНР

Накануне, 24 сентября, каждый малыш прошёл скрининговое обследование на площадке Реабилитационного центра «Надежда». Завтра тех, кому необходима углубленная диагностика, дообследуют профильные врачи Детской республиканской клинической больницы.

«Эти дети оказались в крайне тяжелой ситуации, им сейчас необходима наша помощь и мы постараемся приложить все усилия для улучшения здоровья ребят. Детское Здравоохранение республики имеет необходимую базу и опытных экспертов, всегда готовых прийти на помощь тем, кому сложно» - высказалась Раиса Шахсинова.

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