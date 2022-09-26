ЗАМАНА - В ожидании вируса Х. ВОЗ готовится к следующей эпидемии

В ожидании вируса Х. ВОЗ готовится к следующей эпидемии

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26 сентября, 2022. Понедельник 14:23
Depositphotos / 360-berlin/Jens Knappe|||
В ожидании вируса Х. ВОЗ готовится к следующей эпидемии

Всемирная организация здравоохранения организовала в Женеве конференцию "Научные стратегии недавних вспышек и подготовка к патогену Х". О том, почему специалисты так уверены, что очередная эпидемия неизбежна, и можно ли к ней подготовиться, — в материале РИА Новости.

В ожидании вируса Х. ВОЗ готовится к следующей эпидемии

С 2015 года в арсенале ВОЗ находится документ под названием «План исследований и разработок для предотвращения эпидемий». В основе стоит список вирусов, носящих статус приоритетных. В их перечень входят атипичная пневмония, Эбола и многие другие. С 2018 года среди них числится «Болезнь Х». Так назвали гипотетическую пандемию, вызванную неизвестным «патогеном Х», с которым может быть связана будущая эпидемия, — уточняет РИА «Новости»

В 2020 году в ВОЗ сообщили, что в качестве первого «патогена Х» с полным основанием нужно признать COVID-19, но на нем все еще не закончится. В любой момент мир может увидеть новую «болезнь X».

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