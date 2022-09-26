В ожидании вируса Х. ВОЗ готовится к следующей эпидемии

Всемирная организация здравоохранения организовала в Женеве конференцию "Научные стратегии недавних вспышек и подготовка к патогену Х". О том, почему специалисты так уверены, что очередная эпидемия неизбежна, и можно ли к ней подготовиться, — в материале РИА Новости.

С 2015 года в арсенале ВОЗ находится документ под названием «План исследований и разработок для предотвращения эпидемий». В основе стоит список вирусов, носящих статус приоритетных. В их перечень входят атипичная пневмония, Эбола и многие другие. С 2018 года среди них числится «Болезнь Х». Так назвали гипотетическую пандемию, вызванную неизвестным «патогеном Х», с которым может быть связана будущая эпидемия, — уточняет РИА «Новости»

В 2020 году в ВОЗ сообщили, что в качестве первого «патогена Х» с полным основанием нужно признать COVID-19, но на нем все еще не закончится. В любой момент мир может увидеть новую «болезнь X».