В Сочи начался второй день форума «Вся Россия-2022»

24 сентября в Сочи начался 2 день форума современной журналистики «Вся Россия-2022». Стоит напомнить, что мероприятие продлится до 28 сентября.

Сегодня на полях мероприятия запланирована презентация проектов Дагестана. Собравшиеся обсудят освещение Года народного поэта РД Расула Гамзатова в средствах массовой информации федерального и регионального уровня (в 2023 году).

Стоит заметить, что дагестанскую делегацию на форуме возглавляет лидер Агентства информации и печати РД Абдуразак Джамалутдинов. В составе делегации в мероприятии принимают участие депутат НС Дагестана Ильман Алипулатов, председатель Союза журналистов региона Али Камалов, главные редактора изданий, журналов, а также ТВ. От газеты "Замана" в форуме участвует главный редактор Арсен Юсупов.