Дагестанская делегация участвует в Форуме современной журналистики «Вся Россия – 2022» в Сочи

В нынешнем году в мероприятии участвуют более 1 000 сотрудников СМИ из субъектов России, стран ближнего и дальнего зарубежья и представители СМИ Донбасса. Дагестанскую делегацию на мероприятии, возглавляемую лидером Агентства информации и печати РД Абдуразаком Джамалутдиновым, представляют редакторы и представители региональных СМИ.

В программу форума вошли встречи с популярными журналистами, обучающие мастер-классы, круглые столы. В первый день мероприятия прошла выставочная экспозиция, на которой представили более 30 презентаций субъектов страны и медиапроектов. Дагестан подготовил стенд республиканской печатной и книжной продукции, посвященный 100-летию народного классика Расула Гамзатова и 90-летию поэтессы Фазу Алиевой.